Денис Седашов

Директор команды абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) Сергей Лапин объяснил, почему команде украинца не удалось договориться о поединке с Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 КО). Слова приводит Boxing News.

По словам функционера, стороны действительно рассматривали возможность организации боя, который планировали провести в США. Однако переговоры затянулись дольше, чем ожидалось, и ситуация изменилась.

Мы обсудили возможность организации поединка с Уайлдером и первоначально планировали, что он состоится в США. Однако переговоры затянулись сильнее, чем мы ожидали, в итоге Уайлдер согласился на бой с Чисорой. В боксе такое бывает — пока идут переговоры, появляются другие возможности. Сергей Лапин

Бой Усика против кикбоксера Рико Верхувена пройдет 23 мая в Гизе.

Ранее известный боец Том Аспиналл рассказал, как Верхувен может победить Усика.