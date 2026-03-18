Звездный нидерландский кикбоксер Рико Верхувен для The Ring прокомментировал свой будущий поединок против объединенного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).

«Мне нравится, что я большой андердог. Что это означает? Что у нас есть возможность. Весь мир у моих ног. Все постоянно говорят, что по Усику тяжело попасть, а если ты попадаешь, то он так просто не падает. По нему попадал и потрясал его один из самых сильных панчеров в истории [Энтони Джошуа]. Его потряс Тайсон Ф'юри. Я не верю, что нокаутировать его – это будет легкая задача. Но я определенно попробую.

Я думаю, что, возможно, наилучшая победа, на которую я могу рассчитывать – это пройти все 12 раундов и победить его единогласным решением судей, ведь тогда Усик за это время попробует сделать все и скажет: «Я пытался, но не сработало". Я не хочу просто лаки-панч, чтобы потом сказать: «Я нокаутировал его. Да, это было очень здорово». Возможно, мне повезет. Но мы хотим сделать все и оставить на ринге все силы».