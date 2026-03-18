Стало известно, состоится ли бой Усика и Джейка Пола по правилам ММА
Команда украинца открыта ко всем предложениям
около 2 часов назад
Александр Усик / Фото - ВВС
Сергей Лапин, директор команды чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александра Усика (24-0, 15 КО), для talkSPORT заявил, что в настоящее время не рассматривается возможность проведения боя по правилам ММА между украинцем и звездным боксером и видеоблогером Джейком Полом (12-2, 7 КО).
«Бой с Джейком Полом по правилам ММА на этом этапе не рассматривается. Но мы всегда открыты для креативных и интересных сотрудничеств в будущем».
Следующий бой Усика – против кикбоксера Рико Верховена – пройдет 23 мая в Гизе, Египет.
Ранее Пол заявил, что рассматривает возможность поединка по правилам ММА с Усиком.