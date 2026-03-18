Кабайель обратился к Усику: «Приезжай в Германию — поговорим»
Немец хочет что-то сказать украинцу
около 2 часов назад
Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел (27-0, 19 КО) в Instagram обратился к обладателю титулов WBC, WBA и IBF Александру Усику (24-0, 15 КО) с публичным призывом.
Немецкий боксер предложил украинцу приехать в Германию для беседы.
Приезжай в Германию, поговорим.
В то же время уже 23 мая Усик должен провести поединок против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена. После этого боя Всемирный боксерский совет (WBC) обязал украинца провести обязательную защиту титула именно против Кабайела.
Воррен — о поединке с Кабайелем: «Это большой бой. В Германии он собрал бы полный стадион».