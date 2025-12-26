Бывший чемпион мира Карл Фроч поделился мыслями в собственном подкасте о бое Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) и Джейка Пола:

Энтони Джошуа справился со своей задачей за шесть раундов, выбил Джейка Пола из ринга, отправил его на пол. Это был неплохой нокаут, но это не была «искрА», Джейк не потерял сознание. Его ударили по подбородку, он упал, но не проиграл по 10-секундному отсчету. Честно говоря, весь бой был ужасным, он был настолько плохим, просто дерьмо. Действительно плохой бой для AJ

AJ немного ходил за ним по рингу, выбрасывая джеб, нанося его по плечу Джейка Пола, загоняя его в угол, не очень нажимая на спусковой крючок правой рукой.

Казалось, что он не был мотивирован просто выйти туда и разбить Джейка Пола в щепки в первых раундах, что, я думаю, он мог бы сделать. Он не был на ринге 15 месяцев, немного медленный на ногах, но, возможно, причиной была некоторая ржавчина.