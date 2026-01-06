Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) для YouTube-канала Remember K.I.S.S by Heather Gabrielle ответил на вопрос о возможном поединке против обладателя титулов WBC, WBA и IBF украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).

«2026 год будет для меня чрезвычайно важным. В первой половине года мы готовим что-то важное. И планирую биться за чемпионство в супертяжелом весе против Усика Александра в середине этого года за все титулы. Дай Бог. Знаете, я с нетерпением жду и не могу дождаться. Я так взволнован».

Итак, поскольку у вас запланирован бой, чем он будет отличаться от других, которые вы проводили в прошлом?

«Я, возможно, неправильно назвал его имя. Я сказал: «Усик Александр».

Это его фамилия – Усик.

«Его фамилия Усик. Извините. Какой был ваш вопрос после этого?».

Чем этот бой будет отличаться от других ваших предыдущих боев?

«Дело было в моей психологической нестабильности. Я другой ментально. Я в другом психологическом состоянии. Я стабилен ментально, и на этот раз всё иначе. Прошлый раз, последние несколько раз было много внешних проблем, много чего происходило. Ты только человек, и ты можешь пройти через определенные испытания и попытаться найти то, что могло бы позволить тебе выдержать эти трудности. У меня есть битвы не только на ринге, но и в жизни».

