Бывший чемпион мира в крузервейте латвиец Маирис Бриедис (28-3, 20 KO) на своем YouTube-канале заявил, что после поражения Мозеса Итаумы (14-1, 12 КО) от нового владельца титула IBF в супертяжелом весе Филипа Хрговича (21-1, 16 КО) для украинца Александра Усика (25-0, 16 КО) не осталось соперников.

«Насколько крут Александр Усик! Мы сейчас понимаем, всю эту мозаику сложили. Мне казалось, что самый топовый, кто может создать Усику проблемы – это Мозес. Но сейчас мы видим, что, к сожалению, эти прогнозы или аналитика в боксе иногда хромают.

И насколько крут Александр Усик, что он, в принципе, всех победил. Сейчас считаю, что он всех победил. И нет у него соперника даже. Вот последняя звезда, последняя надежда супертяжелого веса, Мозес, погасла на какое-то время».