Денис Седашов

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) прокомментировал поражение британца Мозеса Итаума (14-1, 12 КО) от хорвата Филипа Хрговича (21-1, 16 КО) в бою за титул чемпиона мира по версии IBF.

Украинский боксер оценил результат боя и поддержал молодого проспекта на своей странице в социальной сети X.

Бой Итаума – Хргович – еще одно напоминание о том, насколько непредсказуемым может быть бокс. Все может произойти, как только ты выходишь на ринг. Поздравляем Филипа с прекрасной победой! Мозес, это не конец. Вернись сильнее и продолжай двигаться вперед. Твое путешествие только началось! Александр Усик

The Itauma vs Hrgovic fight is another reminder of how unpredictable boxing can be. Anything can happen once you step into the ring.



Congratulations, Filip on a great victory!



Moses, this is not the end. Come back stronger and keep moving forward. Your journey has only just… pic.twitter.com/aSltn8rMIY — Oleksandr Usyk (@usykaa) August 31, 2026

Напомним, Филип Хргович одолел Мозеса Итауму техническим нокаутом в девятом раунде.

Итаума выступил с первым заявлением после сенсационного поражения от Хрговича.