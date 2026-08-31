«Возвращайся сильнее и продолжай двигаться вперед»: Усик поддержал Итауму после поражения в бою с Хрговичем
Также украинец поздравил с победой хорватского боксёра
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) прокомментировал поражение британца Мозеса Итаума (14-1, 12 КО) от хорвата Филипа Хрговича (21-1, 16 КО) в бою за титул чемпиона мира по версии IBF.
Украинский боксер оценил результат боя и поддержал молодого проспекта на своей странице в социальной сети X.
Бой Итаума – Хргович – еще одно напоминание о том, насколько непредсказуемым может быть бокс. Все может произойти, как только ты выходишь на ринг.
Поздравляем Филипа с прекрасной победой! Мозес, это не конец. Вернись сильнее и продолжай двигаться вперед. Твое путешествие только началось!
Напомним, Филип Хргович одолел Мозеса Итауму техническим нокаутом в девятом раунде.
Итаума выступил с первым заявлением после сенсационного поражения от Хрговича.