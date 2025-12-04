Бывший чемпион мира – о бое Усика с Уайлдером: «Почему Александр не бросит вызов Кличко?»
Малиньяджи разочарован выбором украинцем соперника
около 2 часов назад
Экс-чемпион мира Пол Малиньяджи высказался о потенциальном поединке Александра Усика (24-0, 15 KO) с Деонтеем Уайлдером (43-4-1, 42 KO). Американца цитирует vringe.com:
Если дело в громких именах, то почему он (Усик) не бросит вызов Владимиру Кличко? О чем мы вообще говорим? Что вы курите? Вы смотрели последний бой Уайлдера? Я смотрел. И даже не смог досмотреть. Я просто заснул – настолько это было плохо, настолько плохо он выглядел. Это не тот парень, который должен драться за титул в супертяжелом весе.
Да, у него была хорошая карьера. И в свое время он был очень хорош. Но на данный момент бой Деонтея против Владимира Кличко был бы более конкурентным, чем бой Деонтея против Усика.
Напомним, что Уайлдер хочет получить детали по бою с Усиком.