Экс-чемпион мира Пол Малиньяджи высказался о потенциальном поединке Александра Усика (24-0, 15 KO) с Деонтеем Уайлдером (43-4-1, 42 KO). Американца цитирует vringe.com:

Если дело в громких именах, то почему он (Усик) не бросит вызов Владимиру Кличко? О чем мы вообще говорим? Что вы курите? Вы смотрели последний бой Уайлдера? Я смотрел. И даже не смог досмотреть. Я просто заснул – настолько это было плохо, настолько плохо он выглядел. Это не тот парень, который должен драться за титул в супертяжелом весе.

Да, у него была хорошая карьера. И в свое время он был очень хорош. Но на данный момент бой Деонтея против Владимира Кличко был бы более конкурентным, чем бой Деонтея против Усика.