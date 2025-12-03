Денис Седашов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) отреагировал на желание Александра Усика (24-0, 15 КО) провести с ним бой. Слова приводит ESNEWS.

Уайлдер признался, что пока не верит в поединок, пока стороны не подпишут контракт, ведь в боксе все может измениться в любой момент. В то же время американец подчеркнул, что сам давно мечтает о встрече с украинцем.

Меня вдохновляет сама мысль об этом. Я всегда хотел получить такую возможность. То, что Усик говорит о желании биться со мной, — для меня значит очень много. Я с нетерпением жду новостей и хочу дать фанатам то, что они хотят увидеть. Деонтей Уайлдер

По словам экс-чемпиона, он уважает решение Усика стремиться к боям с сильнейшими соперниками эпохи.

