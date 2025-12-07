Бывший соперник Джошуа и Кличко рассказал Джейку Полу, как победить AJ
Пулев считает, что у блогера есть шансы
6 минут назад
Фото: Matchroom / MVP
Болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев в интервью The Sun поделился ожиданиями от поединка Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и Джейка Пола:
Я думаю, это скорее зрелище, это не настоящий бой. Но (Пол) может его победить. В боксе может случиться все что угодно. Я могу дать ему совет – просто идти вперед и следить за собственной защитой. Это может дать ему шансы.
Ранее Александр Усик сообщил, как его команда тренирует Джошуа.