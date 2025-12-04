Уайт дал однозначный прогноз на бой Уордли – Джошуа
Диллиан ставит на чемпиона
около 3 часов назад
Фото: Matchroo
Британский нокаутер Диллиан Уайт (31-4, 21 KO) считает Фабио Уордли (20-0-1, 19 KO) фаворитом в потенциальном поединке с Энтони Джошуа (28-4, 25 KO). Слова бойца приводит vringe.com:
Безусловно. Все упирается в уверенность, а у Фабио она есть. Знаете же, как бывает: у тебя может быть опыт, но если нет уверенности, тебе не стоит выходить в определенные бои. Мне кажется, что у AJ сейчас нет той уверенности.
