Бывший спарринг-партнер Джейка Пола Стив Джеффар высказался в интервью Seconds Out о бое американца с Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

Это довольно безумно, довольно безумная ситуация, но в этом и заключается красота бокса. Я уверен, что все списывают Джейка со счетов, но в боксе никогда не знаешь. Готовься к неожиданному.

Джошуа достиг всего: от олимпийской золотой медали до двукратного чемпиона мира, поэтому, что касается его участия в этом интересном бое, если кто-то и заслуживает этой возможности, то это Энтони Джошуа. А Джейк, знаете, он показывает, что будет биться с кем угодно. Интересно будет посмотреть, что произойдет.

Теперь Джейк наконец может продемонстрировать весь свой арсенал того, чему он научился за последние несколько лет. За годы своей карьеры, когда я был рядом с ним, кажется, он хочет драться с лучшими соперниками.

Теперь он может показать, из какого теста сделан, против AJ, что чрезвычайно опасно, но посмотрим, что произойдет.