Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе британец Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) поделился актуальным весом за две недели до поединка с известным видеоблогером и боксером Джейком Полом (12-1, 7 KO).

Джошуа весит 110,6 кг.

Напомним, у Энтони в этом бою есть лимит веса – не более 245 фунтов, или чуть больше 111 кг.

Энтони Джошуа / Фото - Instagra

Восьмираундовый бой между Энтони Джошуа и Джейком Полом состоится 19 декабря в Майами.

Напомним, Майк Тайсон предупредил Джошуа о ударной силе Джейка Пола.