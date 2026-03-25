Бывший соперник Кличко перед боем перевесил Выхриста на 18 килограммов
Поединок состоится на шоу в столице Венгрии
42 минуты назад
Чемпион WBO European в супертяжелом дивизионе украинец Виктор Выхрист (17-1, 11 КО) и бывший претендент на титул чемпиона мира поляк Мариуш Вах (39-12, 20 КО) прошли официальную процедуру взвешивания.
46-летний поляк перевесил 33-летнего украинца более чем на 18 килограммов.
Бой состоится 25 марта в Будапеште (Венгрия). На кону будет пояс WBO European, который принадлежит украинцу.
Результаты взвешивания:
Виктор Выхрист – 106,2 кг
Мариуш Вах – 124,3 кг
Напомним, в своем предыдущем бою Выхрист одержал победу нокаутом в 1-м раунде, выиграв у Тодорче Цветкова и завоевав европейский пояс.
