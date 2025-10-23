Бывший соперник Усика дал неутешительный для соотечественника прогноз на поединок с украинцем
Дерек не видит в Ворлде перспектив для боя с Александром
25 минут назад
Фото: Matchroo
Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Дерек Чисора (36-13, 23 KO) оценил в интервью The Sun Sport and DAZN Boxing потенциальный поединок Александра Усика (24-0, 15 KO) и Фабио Вордли (19-0-1, 18 KO):
Если Уордли подерется с Александром, Фабио будет побит за три раунда. Я говорю вам, потому что знаю Александра и как он действует.
Отметим, что для этого боя Фабио должен сначала победить временного чемпиона WBO Джозефа Паркера 25 октября. Украинец уже ответил, что готов разделить ринг с победителем поединка Паркер – Вордли.