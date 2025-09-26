Известный американский специалист Бадди Макгирт для MillCity Boxing поделился мыслями о возможном бое чемпиона WBC в легком дивизионе Шакура Стивенсона (24-0, 11 КО) против обладателя титула WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопеса (22-1, 13 КО).

«Люди говорят: «Стили делают бои». Думаю, стиль Шакура создаст Теофимо проблемы.

На мой взгляд, Шакур еще не показал миру лучшую версию себя. Он делает ровно столько, чтобы победить, но в таком поединке, как этот, я думаю, он поднимется до уровня и примет вызов.

Они будут вынуждены это сделать, ведь дерутся перед своими родными трибунами».