Известный американский тренер Тедди Атлас высказался о будущем Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO) после поражения от Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO). Слова наставника приводит vringe.com:

Будущее Канело – за Канело. Я имею в виду, он заработал более сотни миллионов долларов за этот бой, он заработал сотни миллионов долларов за свою карьеру до этого. Есть ли у него еще огонь? Что он хочет делать? Чего еще достигать? Я знаю, что у него во рту горький привкус. Это удар по наследию, если говорить об этом честно. Его победил парень, который начал свою профессиональную карьеру в 59 кг, парень, который был неактивным, и его к тому же основательно побили. Это немного помяло его наследие. Я знаю, что у него все еще хорошее наследие, он сделал великие вещи, у него отличное резюме. Он дрался в хороших боях, выиграл все эти титулы, заработал так много денег, но хочет ли он переписать то, что было неправильно? Беспокоится ли он о своем резюме? Я не думаю, что он должен, потому что мексиканцы, они любят его, они обожают его, он является национальной иконой. Я не думаю, что это реально для них имеет значение. Здесь дело за личным решением Канело, как он чувствует себя относительно наследия.

Единственная причина для Канело продолжать – если он хочет исправить ошибки, если он не хочет уйти вот так. Он ищет поединка, который сможет вернуть его назад в колею и исправить то, что было сделано в бою с Кроуфордом, если это возможно. А я не знаю, возможно ли это.