«Це не багатьом під силу». Красюк высказался о поражении Беринчика от Ноукса
Промоутер экс-чемпиона мира – о выступлении украинца на шоу в Лондоне
Александр Красюк, промоутер бывшего чемпиона мира в легком весе Дениса Беринчика (19-2, 9 КО), для Sport.ua прокомментировал поражение украинского боксера в поединке против британца Сэма Ноукса (19-1, 16 КО).
Красюк признал, что по итогам 10 раундов судьи справедливо присудили победу сопернику Беринчика.
«Решение судей является полностью обоснованным и в полной мере отражает ход событий. К сожалению, антропометрия и молодость сыграли свою роль. Разница в габаритах и боевом весе напрямую повлияла на результат. Но хочу вам сказать, что в 38 лет продержаться на ногах так, как это сделал Денис, мало кому под силу. Так что Сэм Ноукс молодец. Поздравляем его с победой и поясом WBO InterContinental».
Напомним, что 29 августа на шоу в Лондоне Беринчик проиграл Ноуксу единогласным решением судей.