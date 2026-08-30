«Так меня еще никогда не рисовали»: Беринчик оценил свое лицо после боя с Ноуксом
Украинец проиграл единогласным решением судей
Бывший чемпион мира в легком весе Денис Беринчик (19-2, 9 КО) в Instagram прокомментировал последствия поединка против британца Сэма Ноукса (19-1, 16 КО).
Украинский боксер оценил синяки на лице после изнурительного боя.
Так меня еще никогда не рисовали.
Напомним, Беринчик уступил Ноуксу единогласным решением судей (90:100, 91:99, 92:98). На кону поединка стоял титул WBO International.
Беринчик проиграл Ноуксу в бою за титул WBO International.
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