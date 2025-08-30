Мартин Баколе (21-2, 16 KO) вновь вызвал на бой экс-чемпиона мира Энтони Джошуа (28-4, 25 KO). Слова конголезца приводит secondsout.com:

Я просто попробую напомнить Его Высокопреосвященству, что он обещал мне один бой в Африке, особенно с Эй Джей.

Эй Джей, ты всегда говорил, что всегда хотел драться в Африке на стадионе Мухаммеда Али. Сейчас именно тот момент, хорошо, если ты открыт к этому. Я всегда открыт к бою с тобой в Африке. Мы два африканских гиганта, так что представь, если мы будем драться на стадионе Мухаммеда Али, это будет как бой Мухаммеда Али против Формана 2.

Слушай, спроси у них, почему они не хотят драться со мной. Спроси Энтони Джошуа, он знает, Дюбуа, я дважды ломал ему нос. Он знает почему.