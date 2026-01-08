Чемпион WBC: «для меня самый большой бой будет против Усика – он никогда не проигрывал, как и я»
Кабель считает, что готов проверить себя в поединке с украинцем
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Временный чемпион WBC Агит Кабайел (26-0, 18 KO) заявил о желании провести бой с обладателем титулов WBC/WBA/IBF Александром Усиком (24-0, 15 KO). Немца цитирует vringe.com:
Я считаю, что для меня самый большой бой будет против Усика. Он никогда не проигрывал в своей карьере. Я никогда не проигрывал. Почему нет? Почему не Кабайел против Усика?
Фабио Вордли также вызвал на бой Усика.