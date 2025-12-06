«Чемпионы так себя не ведут». Де Ла Хойя — об отказе Кроуфорда платить сборы WBC
Легенда бокса подчеркнул, что спорт должен оставаться примером честности и ответственности
около 2 часов назад
Промоутер Оскар Де Ла Хойя прокомментировал конфликт между Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 KO) и Всемирным боксёрским советом (WBC), который лишил спортсмена титула из-за неуплаты санкционирующих взносов. Слова приводит Fight Hub TV.
По словам Де Ла Хойи, чемпионы не должны вести себя таким образом и подавать сомнительный пример молодым спортсменам.
Чемпионы так себя не ведут. Как только ты начинаешь зарабатывать деньги, нельзя вести себя так. Молодые бойцы не должны брать это за пример. Каждый парень, который становится любителем, мечтает стать чемпионом мира и владеть титулом. Как и ты раньше, Терренс. Так делать нельзя.
Он также подчеркнул важность взносов в фонд Хосе Сулеймана, который поддерживает бывших спортсменов и молодежь:
Я думал, у тебя есть честность и уважение к боксу и спорту. Как ты думаешь, что делает фонд Хосе Сулеймана с санкционирующих сборов, которые ты отказываешься платить? Эти деньги помогают бойцам уйти с улицы, оплачивают больничные счета спортсменов, которые сами не могут это сделать. А ты заработал 50 миллионов долларов и отказываешься платить — это неправильно. Меня это очень разочаровало. Я сделаю все возможное, чтобы защитить бокс, потому что именно этот спорт дал мне всё.
