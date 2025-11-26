Владимир Кириченко

Абсолютный чемпион во втором среднем дивизионе американец Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) прокомментировал бой обладателя титула WBC в легком весе Шакура Стивенсона (24-0, 11 КО) против чемпиона WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопеса (22-1, 13 КО).

«Я знаю одно: Шакур Стивенсон выбьет все дерьмо из Теофимо Лопеса в день боя».

Terence Crawford with a confident prediction for a potential Teofimo Lopez vs Shakur Stevenson fight 😤 pic.twitter.com/DocL0klucl — Ring Magazine (@ringmagazine) November 25, 2025

Ранее сообщалось, что на кону боя будет стоять титул Лопеса в первом полусреднем весе.

В последний раз Теофимо выходил на ринг в мае, тогда он победил Арнольда Барбосу. Шакур в июле выиграл бой у Уильяма Сепеды.

31 января должен состояться бой Шакура против Теофимо Лопеса — сообщалось, что он уже согласован.

Лопес vs Стивенсон. Турки Аль аш-Шейх готовит новое грандиозное шоу в США