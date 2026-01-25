Британский гейткипер Дерек Чисора (36-13, 23 KO) в интервью First Round TV высказался о вызовах для Мозеса Итауми (13-0, 11 KO):

В супертяжелом весе нет никого, кто бы сражался в стойке левши и мог бы драться так, как Итаума. Скажем так, проблема, которая будет у Моисея, заключается в том, что никто не захочет с ним драться.

Тайсон уходит в отставку, я завершу карьеру, AJ повесит перчатки на гвоздь, Диллиан уходит в отставку, кто же еще, Усик уйдет из бокса. Отлично, Моисей против Лоуренса Околи, это бой, который я бы хотел посмотреть, но я не собираюсь спешить тратить свои деньги, чтобы его посмотреть.

Моисей против Фабио, удивительный бой, который, я знаю, продлится всего четыре или пять раундов. И да, я заплачу за просмотр этого поединка. Моисей против Агита Кабаеля, отличный бой для обоих боксеров. Когда я смотрю на этих троих, это все.

В Америке больше никого нет, никто больше не придумает ничего захватывающего. Так что Моисей Итаума будет нести флаг для всего мира, но у него не будет соперников, с которыми можно драться, потому что никто не хочет, чтобы ему набили зад.