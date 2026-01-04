Итаума откровенно о Чисоре: «Он может меня испытать»
Мозес отметил характер и стойкость ветерана
около 1 часа назад
Звездный британский боксер супертяжелого веса Мозес Итаума (13-0, 11 KO) признался, что возможный поединок с опытным соотечественником Дереком Чисорой (36-13, 23 KO) может стать для него серьезным вызовом.
В интервью телеканалу Sky Sports Boxing молодой проспект неожиданно отметил, что именно Чисора способен стать его первым по-настоящему сложным соперником на профессиональном уровне.
Мне кажется, он действительно может меня проверить. В нем точно есть что-то особенное. Его не зря называют «Воином Чисорой» — с ним никому не бывает легко. Поэтому я не могу недооценивать такого бойца.
