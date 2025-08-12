Денис Седашов

Британский боксер Дерек Чисора пересмотрел свою позицию относительно поединка в супертяжелом весе между Диллианом Уайтом (31-3, 21 KO) и молодым талантом Мозесом Итаумой (12-0, 10 KO), который состоится уже в эти выходные.

В интервью talkSPORT Чисора признался, что сначала считал этот бой неудачным выбором для Уайта.

Я даже звонил Диллиану и сказал: не понимаю, зачем ты согласился на эту встречу. Итаума сейчас в отличной форме, он только прогрессирует, ему всего 20 лет. Господи, кто-то должен вызвать полицию за то, что организовали такой дуэль — это настоящее покушение на убийство. Диллиан Уайт

По его словам, Итаума находится в «огне» и идет только вперед, а шансов на «свет в конце туннеля» для Уайта он не видит.

