Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен высказался о контроверсионном завершении поединка Фабио Уордли (20-0-1, 19 KO) и Джозефа Паркера (36-3, 24 KO). Слова функционера приводит fightnews.info:

Во втором раунде капа вылетела, рефери остановил бой, а в конце... [Паркер] уже не отвечал на удары. И действительно, во втором раунде, когда Паркер был потрясен под шквалом ударов, он выплюнул капу, чтобы выиграть себе несколько секунд. В целом же бой был крайне жестким – оба супертяжеловеса наносили и пропускали тяжелые удары с самого начала.

Один из его лучших друзей (Паркера) в боксе Тайсон Фьюри сидел у ринга и публично заявил, что бой нужно было останавливать.