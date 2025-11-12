Что остановило Мейвезера от боя с Маргарито? Легенда раскрывает правду
Американский боксер отметил, что потенциальная опасность поединка могла повлиять на его карьеру
1 день назад
Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер рассказал, что почувствовал облегчение, когда избежал встречи на ринге с бывшим чемпионом мира Антонио Маргарито.
В интервью Fight Hype Мейвезер заявил, что никогда не боялся «Тихуанского торнадо», но бой мог иметь серьезные последствия для его карьеры:
Маргарито постоянно говорил, что я его боюсь. Он очень хотел этого боя, бил соперников в специальных перчатках, и я рад, что Бог не допустил этой встречи. Такие удары могли бы создать хаос после окончания моей карьеры. Мы просто не имели смысла выходить на ринг в тот момент.
