Майк Тайсон принизил величие Мейвезера, сравнив его с Чавесом
Майк заявил, что Флойд не заслуживает статус величайшего боксера
14 минут назад
Фото: Getty Images
Легендарный американский боксер Майк Тайсон назвал лучшего бойца в истории Мексики и поставил его выше непобедимого Флойда Мэйвезера.
В интервью «Железный Майк» выразил восхищение бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях Хулио Сезаром Чавесом-старшим, которого он считает настоящим символом мужества и боксерского духа.
Не говорите мне про 50-0. У Чавеса был рекорд 89-0 до первого поражения! Он дрался по восемь раз в год — с кем угодно, кто был в рейтинге. Он никого не выбирал, просто выходил и сражался.
«Ничто не длится вечно». Тайсон готовится к бою с Мэйвезером и делится жизненным уроком.