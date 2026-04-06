Цзю о победе Уайлдера над Чисорой: «Он может быть опасен даже для Усика»
Бывший абсолют не списывает со счетов американского ветерана
около 3 часов назад
Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю для российских СМИ поделился своими впечатлениями от победы американца Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 KO) в поединке с британцем Дереком Чисорой (36-14, 23 KO).
По мнению Цзю, такой Уайлдер может создать проблемы даже лидеру супертяжелой весовой категории украинцу Александру Усику.
«Это было что-то новое в исполнении Уайлдера. Для него это была вторая победа решением в карьере. Бой был равным, могли в обе стороны отдать. Если Деонтей сможет вернуть прежнюю нокаутирующую мощь, то он будет опасен для любого в ринге. Даже для Александра Усика».
Напомним, что 4 апреля Уайлдер победил Чисору раздельным решением судей в главном событии вечера бокса в Лондоне.
