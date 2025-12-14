Денис Седашов

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Дэвид Хэй высказал противоречивое мнение относительно поединка между Джейком Полом (12-1, 7 KO) и Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

В интервью iFL TV британец объяснил, почему в противостоянии он скорее поддержал бы именно Пола.

Если говорить о ставках, то ставить на Энтони Джошуа неинтересно — он очевидный фаворит. Я бы рискнул и поставил на Джейка Пола: на его победу, ничью, техническую ничью или любой невероятный сценарий. Я верю, что Пол может найти способ выиграть или хотя бы свести бой вничью, ведь коэффициент будет примерно 10 к 1. Дэвид Хэй

По его мнению, в случае успеха Джейка Пола это стало бы одним из крупнейших потрясений в мировом спорте.

Это был бы колоссальный апсет — не только в боксе, но и в спорте в целом. Человек с минимальным опытом на высшем уровне бросил бы вызов боксеру мирового класса, который не раз это доказывал. Дэвид Хэй

