Денис Седашов

Бывший двукратный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Дерек Чисора отметил амбиции и смелость американского блогера и боксера Джейка Пола (12-1, 7 КО), который готовится к бою с Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

Вы все должны снять шляпу перед Джейком Полом. Два года назад он заявил, что хочет драться с Эй-Джеем. И что он делает на следующей неделе? Дерется с Эй-Джеем. Дерек Чисора

Он добавил, что Пол уже имел опыт боя с Майком Тайсоном, который принес ему финансовый успех и популярность среди молодой аудитории. Теперь американский блогер готовится к бою с другим известным супертяжем, и все это, по словам Чисоры, является одновременно бизнесом и шоу:

В его резюме уже два громких имени в супертяжелом весе. Что бы он ни делал, это приносит деньги. Это все развлечение, и мы это понимаем. Дерек Чисора

Макгиган раскритиковал бой Джошуа – Пол: «Абсолютный идиот».