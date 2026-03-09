Денис Седашов

Глава нового промоушена Zuffa Boxing Дейна Уайт заявил о масштабных планах на рынке профессионального бокса. Главной трансферной целью компании стал действующий чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО).

Уайт, который также возглавляет UFC, подчеркнул, что планирует привлечь к своему проекту лучших бойцов планеты и кардинально изменить систему организации боксерских шоу. По его словам, Zuffa Boxing планирует проводить до 44 турниров в год.

Вы считаете его одним из лучших в мире? Да, я собираюсь подписать всех, черт возьми. Эти люди (промоутеры) такие плохие в том, что они делают. Мы можем провести 44 шоу в этом году, как и в UFC. Дейна Уайт

В настоящее время Александр Усик готовится к своему следующему бою. 23 мая украинский чемпион выйдет на ринг в Египте против звезды кикбоксинга Рико Верховена.

Британская звезда бокса призвал лишить Усика титула WBC, если он не выйдет в ринг с Кабайелом.