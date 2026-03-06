Известный британский тренер Джо Галлахер выразил недовольство организацией поединка между объединённым чемпионом мира в супертяжёлом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО) и звездой кикбоксинга Рико Верхувеном.

Главной причиной критики стал статус боя: WBC официально санкционировала этот поединок как защиту титула чемпиона мира. Галлахер уверен, что такое решение несправедливо по отношению к профессиональным боксёрам. Слова приводит Boxing Now.

Что ты можешь сделать? Нет смысла что-то говорить, это уже сделано, они это устроили. У него добровольная защита, но он должен выполнять условия. Должен быть один из бойцов из топ-15. Обычно можно выбрать любого из них, но он выбрал кого-то... не знаю, под каким он номером в рейтинге.

В поединке Фьюри с Нганну, мне кажется, не было титула WBC на кону. Я еще понимаю, если Усик дерется с ним, и WBC сделал "египетский пояс" для победителя этого боя. Но никак не законная титульная защита. Но послушайте, нет смысла говорить об этом. Что сделано, то сделано. Я просто думаю, что это никакая не услуга для спорта. Они сделают это скорее ради коммерческой выгоды, чем ради бокса.