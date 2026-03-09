ЛНЗ разгромил Верес и продолжает давить на лидера УПЛ
Подопечные Олега Шандрука пропустили три мяча
Фото: ЛНЗ Черкассы
В матче 19-го тура украинской Премьер-лиги черкасский ЛНЗ на выезде уверенно обыграл Верес.
Команда из Черкас открыла счет еще в первом тайме — на 28-й минуте отличился Роман Дидик. После перерыва ровенчане попытались перехватить инициативу, однако ЛНЗ удачно сыграл на контратаках. Сначала новичок команды Абдул Авуду увеличил преимущество, а под занавес встречи Олег Горин установил окончательный результат.
УПЛ. 19-й тур
Голы: Дидик, 33, Авуду, 78, Горин, 90+2
Эта победа позволила ЛНЗ набрать 41 очко и закрепиться на второй строчке таблицы. Верес с 21 баллом остается на 10-й позиции.
