Разгром за 45 минут: Металлист 1925 уничтожил Рух в матче УПЛ
Харьковчане решили судьбу победителя ещё в первом тайме
около 1 часа назад
В матче 19-го тура украинской Премьер-лиги харьковский Металлист 1925 на выезде уверенно обыграл львовский Рух.
Судьбу противостояния подопечные Младена Бартуловича решили еще в первой половине встречи. На 25-й минуте Евгений Павлюк открыл счет прямым ударом со штрафного в «девятку», а уже через минуту Батон Забергджа удвоил преимущество харьковчан. Точку в матче в конце первого тайма поставил Артем Шабанов.
После перерыва гости забили в четвертый раз усилиями Вячеслава Чурка, однако после просмотра VAR гол отменили из-за офсайда у Петера Итодо.
УПЛ. 19-й тур
Голы: Павлюк, 25, Забергджа, 26, Шабанов, 44
Благодаря этой победе Металлист 1925 набрал 31 очко и закрепился на шестом месте турнирной таблицы. Рух с 19 баллами остается на 13-й позиции.
Шевченко инициировал служебное расследование по работе арбитров УПЛ.
Поделиться