Денис Седашев

В матче 19-го тура украинской Премьер-лиги харьковский Металлист 1925 на выезде уверенно обыграл львовский Рух.

Судьбу противостояния подопечные Младена Бартуловича решили еще в первой половине встречи. На 25-й минуте Евгений Павлюк открыл счет прямым ударом со штрафного в «девятку», а уже через минуту Батон Забергджа удвоил преимущество харьковчан. Точку в матче в конце первого тайма поставил Артем Шабанов.

После перерыва гости забили в четвертый раз усилиями Вячеслава Чурка, однако после просмотра VAR гол отменили из-за офсайда у Петера Итодо.

УПЛ. 19-й тур

Рух — Металлист 1925 — 0:3

Голы: Павлюк, 25, Забергджа, 26, Шабанов, 44

Благодаря этой победе Металлист 1925 набрал 31 очко и закрепился на шестом месте турнирной таблицы. Рух с 19 баллами остается на 13-й позиции.

