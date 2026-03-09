Британский супертяжеловес Лоуренс Околи (23-1, 17 KO) для Sky Sports заявил, что Александр Усик (24-0, 15 KO) должен отказаться от титула WBC, если после боя с Рико Верхувеном он не захочет драться с обязательным претендентом Агитом Кабайелем (27-0, 19 KO).

«Все должны поднимать этот вопрос. Команда Агита, моя команда – нам всем необходимо продавливать свою позицию и надеяться, что WBC поступит правильно.

Усик обязан сразиться с Кабайелем. Если он не проведет бой с ним в указанные временные рамки – лишите его титула, и пусть в конце года сражается с кем хочет. Потом мы с Кабайелем проведем бой осенью за полноценный чемпионский титул.

Вот почему я так стремлюсь победить Тони Йоку и сделать это уверенно. Я знаю, что принесет мне эта победа. Поэтому я просто должен сделать свою работу».