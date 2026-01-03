Денис Седашов

Промоутерская компания Matchroom Boxing объявила о подписании контракта с 25-летним мексиканским боксером Кристианом Мединой Хименесом (26-4, 19 КО), который выступает в наилегчайшем весе (до 53,5 кг).

Медина является действующим чемпионом мира по версии WBO и находится на серии побед — он не проигрывает с 2023 года.

В 2025 году Хименес провел два боя и оба завершил досрочно: во втором раунде он остановил Хуана Рамиреса Маркеса, а в четвертом — японца Ёсики Такеи. Именно победа над Такеи принесла Медине титул чемпиона мира WBO.

Мунгия может вернуться в ринг весной 2026 года.