Діючий чемпіон WBO підписав контракт з Matchroom Boxing
Медина стал чемпионом мира после досрочной победы над Йошики Такеи
около 2 часов назад
Промоутерская компания Matchroom Boxing объявила о подписании контракта с 25-летним мексиканским боксером Кристианом Мединой Хименесом (26-4, 19 КО), который выступает в наилегчайшем весе (до 53,5 кг).
Медина является действующим чемпионом мира по версии WBO и находится на серии побед — он не проигрывает с 2023 года.
В 2025 году Хименес провел два боя и оба завершил досрочно: во втором раунде он остановил Хуана Рамиреса Маркеса, а в четвертом — японца Ёсики Такеи. Именно победа над Такеи принесла Медине титул чемпиона мира WBO.
