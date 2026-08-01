Денис Седашов

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Мариуш Вах (39-14, 20 КО) поделился ожиданиями от будущего поединка между британскими экс-чемпионами Энтони Джошуа (30-4, 27 KO) и Тайсоном Фьюри (36-2-1, 25 КО). Слова приводит Boxing News Online.

Польский супертяжеловес, который в прошлом был спарринг-партнёром Джошуа, оценил шансы боксёров как равные и отметил, что этот бой определит только второго по силе тяжеловеса планеты:

Я был спарринг-партнером Энтони Джошуа и считаю, что это будет очень интересный поединок. На мой взгляд, шансы боксеров примерно 50 на 50. Считаю, что это будет боксерский поединок за звание второго номера в мировом рейтинге. Для меня номер один — это Усик, так что посмотрим, кто станет вторым. Мариуш Вах

Напомним, Фьюри и Джошуа уже подписали контракт на очный поединок.

Усик объяснил, почему он помогает Джошуа в его профессиональной карьере.