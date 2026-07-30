Владимир Кириченко

Бывший абсолютный чемпион мира в двух дивизионах Александр Усик (25-0, 16 KO) для All Out Fighting рассказал, почему он помогает экс-владельцу титулов в супертяжелом весе Энтони Джошуа (30-4, 27 KO).

Когда ты дрался с Энтони Джошуа в Джидде, он был очень эмоционален в конце. Что ты тогда подумал?

«Мы говорили об этой ситуации. Я рад. Я рад, потому что Эй Джей – чемпион».

Я уверен, что многие бойцы хотели бы, чтобы ты им помогал. Почему именно Энтони?

«Потому что Эй Джей мой брат. Эй Джей, привет. Потому что Эй Джей не гордый. Эй Джей понимает, что если ты совершаешь ошибку, то это лишь твоя ошибка. Ты должен измениться. Ошибка – это как топливо. Но если ты совершаешь ошибку несколько раз – ты глуп. Если ты смотришь, что именно делаешь неправильно – ты меняешься. Эй Джей меняет свою жизнь».

Энтони одержал уже вторую победу под руководством команды Усика – в бою против албанца Кристиана Пренги. Во время первого раунда Пренга дважды отправил Джошуа в нокдаун, однако во втором Энтони нокаутировал Кристиана.

Напомним, Усик дал прогноз на мегабой между Джошуа и Фьюри.