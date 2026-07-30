Голуб впервые прокомментировал победу Джошуа над Пренгой
Тренер ексчемпіона світу попередив Джошуа перед боєм з Ф'юрі
около 2 часов назадПодписаться в
Егор Голуб, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (30-4, 27 КО), прокомментировал победу британского боксера в поединке против Кристиана Пренги (20-2, 20 КО).
«Чемпиона определяют не ошибки, а его реакция на них. Прошло несколько мгновений после первого нокдауна, и я взглянул на секундомер: до конца раунда оставалось 2:36 минуты. Возможно, это были самые длинные две с половиной минуты в моей жизни. В жизни ЭйДжея, наверняка, тоже. Но он собрался и благодаря силе характера устоял. На кону было очень много, мы все это понимали тогда и понимаем сейчас.
Не вижу особого смысла комментировать нокаут: в его руках невероятная сила, и мы ежедневно работаем над тем, чтобы это оружие стало совершенным. Спасибо команде Ready to Fight за работу, спасибо Александру Усику и моим близким, приехавшим поддержать нас на другой конец света.
Впереди очень большая рыба, которая не простит ни одной ошибки. Так же ни одной ошибки не простит и Энтони».
Напомним, что 25 июля Джошуа победил Пренгу нокаутом во втором раунде в главном поединке вечера бокса в Джидде (Саудовская Аравия).
Ранее ЭйДжей объяснил решение тренироваться в лагере Александра Усика.