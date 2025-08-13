«До смерти боится Формана». Как Тайсон отказался от легендарного боя
Железный Майк якобы до смерти боялся могучего Джорджа
19 минут назад
Легендарный Майк Тайсон считался самым опасным боксёром планеты. Но, по словам известного функционера Боба Гудмана, даже Железный Майк имел соперника, с которым не хотел иметь дела.
В интервью Boxing Scene в 2005 году Гудман рассказал, что промоутер Дон Кинг когда-то признался ему о страхе Тайсона перед легендарным Джорджем Форманом, известным своей невероятной ударной мощностью.
— «Боб, ты не поверишь, но этот чёртов Тайсон до смерти боится Формана и не хочет с ним драться», — передал слова Кинга Гудман.
— «Я был там, когда Дон пытался организовать этот бой. Он говорил Тайсону: «Джордж — это огромные деньги, он старый и медленный, так что проблем не будет», — сказал Гудман.
