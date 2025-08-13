Денис Седашов

Легендарный Майк Тайсон считался самым опасным боксёром планеты. Но, по словам известного функционера Боба Гудмана, даже Железный Майк имел соперника, с которым не хотел иметь дела.

В интервью Boxing Scene в 2005 году Гудман рассказал, что промоутер Дон Кинг когда-то признался ему о страхе Тайсона перед легендарным Джорджем Форманом, известным своей невероятной ударной мощностью.

— «Боб, ты не поверишь, но этот чёртов Тайсон до смерти боится Формана и не хочет с ним драться», — передал слова Кинга Гудман.

— «Я был там, когда Дон пытался организовать этот бой. Он говорил Тайсону: «Джордж — это огромные деньги, он старый и медленный, так что проблем не будет», — сказал Гудман.

