«Он самый мощный панчер в моей карьере». Фьюри оценил силу ударов Уайлдера, Кличко и Нганну
Британец признался, удары какого боксера он запомнил на всю жизнь
около 2 часов назад
Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) сравнил силу ударов трех своих соперников – Деонтея Уайлдера, Владимира Кличко и Фрэнсиса Нганну.
В интервью The Stomping Ground Цыганский король признался, что самые мощные удары в карьере получал от американца Уайлдера.
Без сомнений, это Деонтей. Нганну сильный панчер, но его удары меня особо не беспокоили — они не были взрывными. Он попадал, но я только покачивался. Лишь один удар в затылок был ощутимым. Так что Вайлдер — это самый мощный панчер, с которым я встречался. Он на голову выше остальных.
