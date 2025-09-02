«Проведет еще один бой и уйдет». Бриедис о будущем Усика
Латвиец убеждён, что украинец уже доказал все возможное в профессиональном боксе
около 1 часа назад
Экс-чемпион мира в крузервейте литовец Майрис Бриедис (28-3, 20 КО) в интервью YouTube-каналу Boxing News заявил, что его бывшему сопернику, непобежденному украинцу Александру Усику (24-0, 15 КО), уже нет смысла продолжать карьеру.
Мне кажется, ему действительно нет необходимости выходить в ринг. Хотя нельзя исключать, что Итаума может шокировать мир и нокаутировать Усика. Это бокс, тут бывает всякое. Но я не думаю, что Александр согласится на бой с Итаумой. Скорее всего, Усик проведет еще один поединок и после этого завершит карьеру.
