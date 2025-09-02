Сага с титулом WBO Александра Усика (24-0, 15 KO) продолжает набирать новые обороты.

Всемирная боксерская организация после вирусного видео с танцами абсолютного чемпиона отметила, что никаких отсрочек украинец не получал. WBO заявила, что санкционирующий орган вынесет решение в конце недели после того, как получит от Усика обновленный медицинский осмотр.

‼️ The WBO has NOT yet granted an extension to Oleksandr Usyk to discharge his mandatory against interim champion Joseph Parker. The sanctioning body has requested an updated medical report from Usyk following videos of him dancing last week. The WBO championship Committee will… pic.twitter.com/YhNCtQqGwy — EverythingBoxing | Darshan Desai (@EverythingBoxi2) September 1, 2025

Отметим, что Александр должен защищать титул от посягательств временного чемпиона Джозефа Паркера (36-2, 24 KO). Правда, новозеландец уже близок к соглашению о поединке в октябре с Фабио Уордли.

Напомним, что Усика побуждают завершить карьеру.