Усик и отсрочка. Скандал набирает новые обороты
У WBO возражают, что дали чемпиону время на восстановление из-за травмы
около 1 часа назад
Фото: Instagra
Сага с титулом WBO Александра Усика (24-0, 15 KO) продолжает набирать новые обороты.
Всемирная боксерская организация после вирусного видео с танцами абсолютного чемпиона отметила, что никаких отсрочек украинец не получал. WBO заявила, что санкционирующий орган вынесет решение в конце недели после того, как получит от Усика обновленный медицинский осмотр.
Отметим, что Александр должен защищать титул от посягательств временного чемпиона Джозефа Паркера (36-2, 24 KO). Правда, новозеландец уже близок к соглашению о поединке в октябре с Фабио Уордли.
Напомним, что Усика побуждают завершить карьеру.