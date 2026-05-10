Сергей Разумовский

Британский боксер Дэниел Дюбуа (23-3, 22 КО) одержал одну из самых важных побед в карьере, победив соотечественника Фабио Вордли (20-1-1, 19 КО) в поединке за титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.

Дюбуа смог остановить действующего чемпиона WBO в 11-м раунде. Рефери принял решение остановить поединок после того, как Вордли оказался в тяжелом состоянии, имел заметные повреждения лица и почти не отвечал на атаки соперника.

Начало боя было очень успешным для Фабио Вордли. Уже на 12-й секунде первого раунда он отправил Дюбуа в нокдаун, шокировав соперника и болельщиков. Дэниел быстро поднялся и продолжил поединок, но стартовые минуты остались за чемпионом.

В третьем раунде ситуация повторилась. Дюбуа пропустил мощный оверхенд и снова был вынужден взять колено. Вордли выглядел опасным в взрывных атаках и пытался воспользоваться своим шансом, но не смог развить успех.

После сложного начала Дюбуа постепенно выровнял ситуацию. Боксер, известный в Украине, как бывший соперник Александра Усика, начал действовать более собранно, контролировал дистанцию, работал точнее и методично разбивал менее технического оппонента. Его джеб, силовые удары и давление все больше влияли на ход поединка.

Начиная с седьмого раунда, преимущество Дюбуа стало более очевидным. Он стабильно забирал эпизоды, заставлял Вордли отступать и все чаще попадал тяжелыми ударами. Чемпиону становилось все сложнее держаться на ногах и отвечать на атаки претендента.

Кульминация наступила в 11-м раунде. После очередной мощной атаки Дюбуа Вордли пошатнулся к канатам и оказался в очень пассивном состоянии. Рефери внимательно оценил ситуацию и остановил бой, зафиксировав победу Дэниела Дюбуа техническим нокаутом.

Таким образом, Дюбуа отобрал у Фабио Вордли пояс WBO и стал чемпионом мира в супертяжелом весе. После этого успеха британец может называть себя трехкратным чемпионом мира, так как ранее он также владел титулами WBA Regular и IBF.

Для Вордли это поражение стало первым в профессиональной карьере. Отдельно поединок вошел в историю британского бокса благодаря рекордной посещаемости. Бой между Фабио Вордли и Дэниелем Дюбуа установил новый рекорд для боксерских событий на крытых аренах Великобритании — шоу посетили 18 112 болельщиков.

