Дюбуа оказался тяжелее Вордли накануне боя в Манчестере
Бой боксеров запланирован на 9 мая
28 минут назад
В Манчестере состоялась официальная процедура взвешивания перед большим вечером бокса, главным событием которого станет противостояние в супертяжелом весе между чемпионом WBO Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО) и бывшим обладателем титула Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО).
По результатам взвешивания Дюбуа оказался значительно тяжелее своего оппонента. Его вес составил 114,16 кг, тогда как Уордли показал на весах 109,86 кг. Разница между боксерами составляет более 4 килограммов в пользу Даниэля.
Бой состоится уже сегодня, 9 мая.
Кто дрогнул первым? Уордли и Дюбуа провели напряженную битву взглядов.
