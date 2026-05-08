Чемпион WBO в супертяжелом весе Фабио Вордли (20-0-1, 19 КО) для BoxingScene рассказал, что хотел бы испытать себя против обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).

«Усик для меня все еще номер один. Независимо от обстоятельств, если бы мне предложили кого-либо из этой тройки (Усик, Джошуа, Фьюри) на выбор, Усик всегда был бы на вершине списка, потому что он непобежденный и именно он сейчас управляет в этой игре.

Одна вещь, которую вы обо мне знаете – я всегда хочу испытывать себя против лучших, безусловно лучших в этом деле, лучших из доступных. Поэтому я бы всегда выбирал его. Но да, если возникнет другая ситуация или обстоятельства, при которых он будет недоступен, или бой не удастся организовать, или что-то еще – тогда да, я бы встретился с кем-то из тех ребят. Будь то Эй Джей или Фьюри – я буду только рад».