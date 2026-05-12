Авторитетный журнал The Ring обновил свой рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса.

Новоявленный чемпион мира по версии WBO Даниэль Дюбуа после досрочной победы в поединке против Фабио Уордли поднялся с четвертого на первое место.

Тем временем Уордли оказался в зеркальной ситуации – опустился с первой позиции на четвертую.

Чемпионом The Ring в супертяжелом весе остается Александр Усик. Второе место принадлежит обладателю временного титула WBC Агиту Кабайелу, а замыкает топ-3 Тайсон Фьюри.

Рейтинг The Ring в супертяжелом дивизионе:

Чемпион – Александр Усик

1. Даниэль Дюбуа

2. Агит Кабайел

3. Тайсон Фьюри

4. Фабио Уордли

5. Филип Хргович

6. Мозес Итаума

7. Эфе Аджагба

8. Ричард Торрес

9. Мурат Гассиев

10. Джастис Хуни

Напомним, Усик принял вызов на поединок от Фьюри.